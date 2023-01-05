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Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den şaşırtan derbi kararı!
Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den şaşırtan derbi kararı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemle ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi VAR kayıtlarıyla ilgili olarak, "Kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 16:57:00 -
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den şaşırtan derbi kararı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemle ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi VAR kayıtlarıyla ilgili olarak, "Kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak." dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemle ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, son dönemdeki hakem hataları ve VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili olarak konuştu.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

"VAR kayıtlarında spekülasyon yapılmasına gerek yok. Bundan önceki VAR kayıtlarının hepsinde ofsayt çizgisi çekildi ancak bunda çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak.

Biz öbür türlü yapsaydık 'TFF burada bir şey saklıyor' diyeceklerdi. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları olduğu gibi verdik. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gitmeyeceğim."

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