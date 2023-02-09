TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Lig için karar verildi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından tüm ulusal spor organizasyonları ertelendi. Süper Lig takımlarının yara aldığı depremin ardından maçların ne kadar süre oynanmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı. Büyükekşi, "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık" dedi. Hatayspor için isse Büyükekşi, "Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Büyükekşi: "Şu anda 19 takım var. Normalde 4 takım düşecekti. 3 takım gelecekti ve önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecektik. 2 takımımızın çekilmesi halinde 2 takım düşecek. Aşağıdan 3 takım geleceği için, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek."