TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Miami’deki ilk antrenman öncesinde sahaya indi
A Milli Futbol Takımı’nın ABD kampı Miami’de başladı. Ay-yıldızlıların ilk antrenmanı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da sahaya çıkarak kısa süre top oynadı, kaleye şut attı. Milli takım daha sonra Vincenzo Montella yönetiminde çalışmaya geçti.
Dünya Kupası hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami kentinde sürdüren A Milli Futbol Takımı, kampın ilk antrenmanına yoğun tempoyla başladı. Ay-yıldızlı ekip sahaya çıkmadan önce dikkat çeken isim ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.
Milli takımın çalışmasını yerinde takip eden Hacıosmanoğlu, antrenman öncesi sahaya inerek kısa süre top oynadı. TFF Başkanı’nın kaleye şut attığı anlar, kampın ilk gününe damga vuran görüntüler arasında yer aldı.
Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / MİAMİ-ABD, (DHA)- DÜNYA Kupası hazırlıklarını ABD’nin Miami kentinde sürdüren A Milli Futbol Takımı’nın ilk antrenmanı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sahaya çıktı. Hacıosmanoğlu, sahada kısa süre top oynadı ve kaleye şut attı. Ay-yıldızlılar ardından teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenmana başladı.