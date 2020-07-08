TFF açıkladı: Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
TFF, UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda B Ligi 3.Grup'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçının hangi stadyumda oynanacağını duyurdu. A Milli Takım, grupta ilk maçını Macaristan karşısında 3 Eylül 2020 günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacak. Böylece Sivas'ta ilk kez A Milli Takım maç yapmış olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda B Ligi 3.Grup'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçının hangi stadyumda oynanacağını açıkladı.
A Milli Takım, grupta ilk maçını Macaristan karşısında 3 Eylül 2020 günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacak.
Bir ilk yaşanacak
Böylece Sivas'ta ilk kez A Milli Takım maç yapmış olacak.
Türkiye'nin yer aldığı grupta Macaristan'ın yanı sıra Rusya ve Sırbistan da yer alıyor