  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TFF açıkladı: Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak

TFF, UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda B Ligi 3.Grup'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçının hangi stadyumda oynanacağını duyurdu. A Milli Takım, grupta ilk maçını Macaristan karşısında 3 Eylül 2020 günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacak. Böylece Sivas'ta ilk kez A Milli Takım maç yapmış olacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:37:00 -
TFF açıkladı: Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Uluslar Ligi 2020-21 sezonunda B Ligi 3.Grup'ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçının hangi stadyumda oynanacağını açıkladı.

A Milli Takım, grupta ilk maçını Macaristan karşısında 3 Eylül 2020 günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacak.

Bir ilk yaşanacak

 

Böylece Sivas'ta ilk kez A Milli Takım maç yapmış olacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta Macaristan'ın yanı sıra Rusya ve Sırbistan da yer alıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı