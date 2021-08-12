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Spor TFF açıkladı: O kural artık kalktı
Spor

TFF açıkladı: O kural artık kalktı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, deplasman golü kuralının kalktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 14:09:00 -
TFF açıkladı: O kural artık kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir yeni sezon öncesi beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Özdemir yaptığı açıklama ile TFF 1.Lig play-offlarında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldığını duyurdu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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