TFF açıkladı! 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne iki Türk takımı olacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024/25 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak kulüplerimizin sayısını açıkladı. TFF ayrıca Avrupa kupalarına katıım prosedürlerini de detaylı şekilde açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024/25 sezonunda ülkemizden toplam 5 takımın Avrupa kupalarına katılacağını açıkladı.

Böylece ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Ligi'ne iki, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne bir takım gidecek.

UEFA ülke puanında Türkiyeye Şampiyonlar Ligi müjdesi 4te 4 yaptık, sıralama güncellendi...UEFA ülke puanında Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi! 4'te 4 yaptık, sıralama güncellendi..

HANGİ TAKIM, HANGİ ELEME TURUNDAN BAŞLAYACAK?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süper Lig şampiyonu: Play-off (Şampiyonlar Ligi)

Lig ikincisi: 2. ön eleme turu (Şampiyonlar Ligi)

Türkiye Kupası şampiyonu: Play-off (UEFA Avrupa Ligi)

Lig üçüncüsü: 2. ön eleme (UEFA Avrupa Ligi)

Lig dördüncüsü: 2. ön eleme (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Kupalarına katılım prosedürü ise şu şekilde:

- Süper Ligi 1. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek 1. takım olur.

- Süper Ligi 2. sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gidecek 2. takım olur.

- Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.

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by Taboola

- Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.

- Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

1) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanırsa;

a) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

2) Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 3. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

3) Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 4. sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 5. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

4) Türkiye Kupası’nda Şampiyon olan takım, Süper Ligi 5. Sırada bitirirse;

a) Türkiye Kupası Şampiyonu olan takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 1. takım olur.

b) Süper Ligi 3. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek 2. takım olur.

c) Süper Ligi 4. sırada bitiren takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek takım olur.

5) UEFA’nın, UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma şartlarında yapacağı değişiklikler aynen uygulanır.

6) Sportif başarı neticesinde UEFA Kulüplerarası Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde, UEFA’nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karşılamaması nedeniyle bu müsabakalara katılamayan takımların yerine; bu kriterlere uygun olmak şartıyla Lig sıralaması gereği takip eden diğer takımlar katılır.