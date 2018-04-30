TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyon Utaş Uşakspor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta lider Utaş Uşakspor, deplasmanda Aydınspor 1923'le berabere kalıp bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve 2. Lig'e çıkışını ilan ederken ev sahibi ekip ise küme düştü: 0-0. Adnan Menderes Stadı'ndaki beraberlikle puanını 65' çıkaran Uşak, en yakın takipçisi Tarsus İdmanyurdu'nun da haftayı beraberlikle tamamlamasıyla son maçlar öncesi rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı koruyup şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon 2. Lig'den düşen, umutlarını sürdürmek için mutlak kazanması gereken Aydınspor 1923 ise bu skorla havlu atarak amatör kümeye geriledi. Maç sonrası Uşaksporlu futbolcular sevinçlerini birbirlerine sarılarak yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekibin kalecisi Ersin, sahada küme düşmenin üzüntüsünü yaşayan Aydınlı futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Ev sahibi ekip yönetiminin hafta içinde deplasman takımına bilet fiyatlarını 300 TL olarak açıklaması nedeniyle Uşaklı taraftarlar şampiyonluk maçına gelmedi.