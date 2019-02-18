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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktör Nevzat Türkoğlu ile yollar ayrıldı.

Ligin ikinci yarısında elde edilenbaşarısız sonuçlarla dikkat çeken Diyarbekrispor’da beklenen gelişme yaşandı. Teknik direktör İskender Eroğlu’nun yerine göreve getirilen Nevzat Türkoğlu’nun da takımla ilişkisi kesildi. Sezona teknik direktör Bülent Akan ile başlayan Diyarbekirspor, bu çalıştırıcıyla 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 maça çıktı. Anagold 24 Erzincanspor’a 2-1’lik yenilginin ardından Bülent Akan ile yollarını ayıran Diyarbekirspor, 26 Eylül 2018’de teknik direktör İskender Eroğlu ile anlaşmıştı. Eroğlu’nun istifasının ardından göreve getirilen Nevzat Türkoğlu’yla da dün yollarını ayıran Diyarbekirspor, yeni teknik direktör arayışına başladı.

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