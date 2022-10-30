TFF 2.Lig sonuçları puan durumu Beyaz Grup Kırmızı Grup
TFF 2.Lig'de 12.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise beyaz ve kırmızı gruplarda oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, TFF 2.Lig'de bugün hangi takımların maçları vardı? TFF 2.Lig puan durumu:
TFF 2.Lig maçlarını yakından takip edenler sonuçları araştırmaya başladı. Peki, hangi takımlar gruplarında lider?
TFF 2.Lig sonuçları puan durumu Beyaz Grup Kırmızı Grup
Beyaz Grup
İnegölspor-Afyonspor: 1-3
Ankaraspor-Sivas BLD: 0-0
14.00 Esenler Erok-Amed SportifAmed Sportif
14.00 Bayburt ÖİS-Batman Petrol
14.00 Düzcespor-Nazilli Bld
18.00 24 Erzincan-Bursaspor
19.00 Menemenspor-Somaspor
19.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor
19.00 Tarsus İY-Çorum FK
Haftayı bay geçen takım: KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
Kırmızı Grup
1461 Trabzonspor-Serik BLD: 1-0
Vanspor FK-Ankara Demir: 1-0
İskenderunspo-Kastamonuspor
Z. Kömürspor-Kocaelispor
Pazarspor-Bucaspor 1928
Adıyaman FK- Kırşehir Bld
Diyarbekirspor-timesgut Bld
Kırklarelispor-Karacabey Bld
19.00 Balıkesirspor-Uşakspor
19.00 Fethiyespor-Sarıyer
Maçlar sona erdikçe sonuç ve puan durumu bilgisi güncellenecektir.