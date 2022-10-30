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Spor TFF 2.Lig sonuçları puan durumu Beyaz Grup Kırmızı Grup
Spor

TFF 2.Lig sonuçları puan durumu Beyaz Grup Kırmızı Grup

TFF 2.Lig'de 12.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise beyaz ve kırmızı gruplarda oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, TFF 2.Lig'de bugün hangi takımların maçları vardı? TFF 2.Lig puan durumu:

Yeniakit Publisher
2022-10-30 15:30:00 -
TFF 2.Lig sonuçları puan durumu Beyaz Grup Kırmızı Grup

TFF 2.Lig maçlarını yakından takip edenler sonuçları araştırmaya başladı. Peki, hangi takımlar gruplarında lider?

TFF 2.Lig sonuçları puan durumu Beyaz Grup Kırmızı Grup

Beyaz Grup

İnegölspor-Afyonspor: 1-3

Ankaraspor-Sivas BLD: 0-0

14.00 Esenler Erok-Amed SportifAmed Sportif

14.00 Bayburt ÖİS-Batman Petrol

14.00 Düzcespor-Nazilli Bld

18.00 24 Erzincan-Bursaspor

19.00 Menemenspor-Somaspor

19.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor

19.00 Tarsus İY-Çorum FK

Haftayı bay geçen takım: KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR

Kırmızı Grup

1461 Trabzonspor-Serik BLD:     1-0

Vanspor FK-Ankara Demir:         1-0

İskenderunspo-Kastamonuspor

Z. Kömürspor-Kocaelispor

Pazarspor-Bucaspor 1928

Adıyaman FK- Kırşehir Bld

Diyarbekirspor-timesgut Bld

Kırklarelispor-Karacabey Bld

19.00 Balıkesirspor-Uşakspor

19.00 Fethiyespor-Sarıyer

Maçlar sona erdikçe sonuç ve puan durumu bilgisi güncellenecektir. 

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