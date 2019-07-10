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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar belli oldu

TFF 2.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:35
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar belli oldu

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde gerçekleşti.


TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grupları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri hazır bulundu. Gaziantepspor’un aldığı ceza sonrasında küme düşürülmesi nedeniyle bu sezon 3. Lig’deki 1 grubun 17 takımla oynanacağı açıklandı. Çekilen kura sonrasında 2. Grup, yeni sezonda 17 takımla oynanacak. Bunun yanı sıra birçok takımın isim değişikliği talebi, henüz TFF yönetimi tarafından görüşülmediği için, kura çekiminde bu takımlar eski isimleriyle yer aldılar. TFF tarafından bu konu görüşüldükten sonra kulüplere isim değişikliği talepleri hakkında bilgi verilecek.


Çekilen kuralar sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:


TFF 2. Lig Beyaz Grup


Afjet Afyonspor


Amed Sportif Faaliyetler


BAK Spor Kulübü


Gümüşhanespor


Hacettepespor


Hekimoğlu Trabzon


İnegölspor


Kırklarelispor


Konya Anadolu Selçukspor


Manisa BB Spor


Pendikspor


Samsunspor


Sarıyer


Şanlıurfaspor


Sancaktepe Bld. Spor


Tarsus İ.Y.


Yeni Çorumspor


Zonguldak Kömürspor



TFF 2. Lig Kırmızı Grup


Ankara Demirspor


Bandırmaspor Baltok


Bayburt İl Özel İdare


Birevim Elazığspor


Bodrum Bld. Bodrumspor


Ergene Velimeşespor


Etimesgut Bld.


Eyüpspor


Kahramanmaraşspor


Kardemir Karabükspor


Kastamonuspor 1966


Kırşehir Bld.


Niğde Anadolu FK


Sakaryaspor


Sivas Bld.


Tuzlaspor


Utaş Uşakspor


Van BB. Spor



TFF 3. Lig 1. Grup


24 Erzincanspor


68 Aksaray Bld.


Artvin Hopaspor


Çankaya FK


Çatalcaspor


Düzcespor


Erzin Bld.


Karbel Karaköprü Bld.


Kızılcabölükspor


Manisaspor


Serik Bld.


Silivrispor


Sultanbeyli Bld.


Şile Yıldızspor


Tire 1922


Tokatspor


Yeni Orduspor


Yomraspor



TFF 3. Lig 2. Grup


1877 Alemdağspor


Ağrı 1970 Spor


Belediye Derincespor


Büyükçekmece Tepecikspor


Cizrespor


Elaziz Bld.


Erbaaspor


Erokspor


Fatsa Bld.


Fethiyespor


Karşıyaka


Kemerspor 2003


Kocaelispor


Kozan Bld.


Ofspor


Payaspor


Turgutluspor



TFF 3. Lig 3. Grup


Altındağ Bld.


Batman Petrolspor


Bayrampaşa


Darıca GB


Diyarbekirspor


Gölcükspor


Halide Edip Adıvarspor


Karacabey Bld.


Kelkit Bld. Hürriyetspor


Malatya Yeşilyurt Bld.


Modafenspor


Muğlaspor


Nazilli Bld.


Nevşehir Bld.


Osmaniyespor

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:35
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