TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman oynanacak?
TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyordu. TFF lig maçlarının başlayacağı tarihi açıkladı. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarih açıklaması
TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması yönünde karar alındığını açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.
Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.