TFF 2. Lig grupları belli oldu

Van Büyükşehir Belediyesporun da yer aldığı TFF 2. Lig’de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar belli oldu.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. 2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. Van Büyükşehir Belediyesporun da içerisinde yer aldığı Kırmızı Grupta ise; Ankara Demirspor, Bandırmaspor Baltok, Bayburt İl Özel İdare, Birevim Elazığspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ergene Velimeşe Spor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor 1966, Kırşehir Belediye Spor, Niğde Anadolu FK A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Tuzlaspor A.Ş. ve Utaş Uşakspor A.Ş. yer alıyor. Beyaz Grupta ise; Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bak Spor Kulübü, Gümüşhanespor, Hacettepe Spor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Samsunspor A.Ş., Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Yeni Çorumspor A.Ş. ve Zonguldak Kömürspor A.Ş. bulunuyor.