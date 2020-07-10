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Spor

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:00:57 -
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldığını duyurdu.
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