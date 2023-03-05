TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bunu da gördük! Şok gelişme...
TFF 2. Lig Beyaz Grupta heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Şanlıurfaspor 25. hafta karşılaşmasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip rakibini 11-0'lık şok bir skorla mağlup etti. İşte detaylar...
TFF 2. Lig Beyaz Grupta heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Şanlıurfaspor 25. hafta karşılaşmasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip rakibini 11-0'lık şok bir skorla mağlup etti. İşte detaylar...
TFF 2. Lig Beyaz Grupta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor ligin 25. Haftasınde kendi evinde Tarsus İdman Yurdu takımını konuk etti. 11 Nisan stadyumunda oynanan mücadelede rakibine adeta gol olup yağan ev sahibi ekip mücadeleyi 11-0 kazandı.
Şanlıurfaspor'un golleri 2' Mert Çapar 8' Kemal Rüzgar (P), 10' Adem Eren Kabak, 14' Kemal Rüzgar, 29' Adem Eren Kabak, 36' Mert Çapar, 40' Behlül Aydın, 49' Bünyamin Balat, 51' Yakup Alkan, 55' Bünyamin Balat ve 74' Bünyamin Balat'tan geldi.
Bu sonuçla Şanlıurfaspor puanını 41'e yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Tarsus İdman Yurdu ise 20 puanda kaldı.
Ligin 26. haftasında Şanlıurfaspor, Bayburt ÖİS deplasmanına gidecek. Tarsus İdman Yurdu, sahasında Somaspor'u konuk edecek.
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