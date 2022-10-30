TFF 1.Lig puan durumu güncel
1.Lig haftanın sonuçları | 1.Lig'de 11.hafta devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de 12.hafta maçlarının programı belli mi?
1.Lig’de 11.hafta heyecanı sürüyor. Peki, 1.Lig’de gelecek hafta programı belli oldu mu?
TFF 1. Lig'de 11.hafta sona erdi. Peki, 1.Lig'de lider kim?
Altınordu-Yeni Malatyaspor: 0-3
Pendikspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Sakaryaspor-Altay: 1-2
Göztepe-Altaş Denizlispor: 5-0
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-3
Erzurumspor FK-Eyüpspor: 0-1
Dyorex Boluspor-Adanaspor: 1-0
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK
12.hafta