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Spor TFF 1.Lig puan durumu güncel
Spor

TFF 1.Lig puan durumu güncel

1.Lig haftanın sonuçları | 1.Lig'de 11.hafta devam ediyor. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig'de 12.hafta maçlarının programı belli mi?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 21:16:00 -
TFF 1.Lig puan durumu güncel

1.Lig’de 11.hafta heyecanı sürüyor. Peki, 1.Lig’de gelecek hafta programı belli oldu mu?

TFF 1. Lig'de 11.hafta sona erdi. Peki, 1.Lig'de lider kim?

Altınordu-Yeni Malatyaspor:      0-3

Pendikspor-Yılport Samsunspor:             0-2

Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor:     1-1

Sakaryaspor-Altay:         1-2       

Göztepe-Altaş Denizlispor:         5-0

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü:             1-3

Erzurumspor FK-Eyüpspor:         0-1

Dyorex Boluspor-Adanaspor:    1-0

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK

12.hafta

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