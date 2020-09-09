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Spor TFF 1. Lig'in en tecrübelisi Giresunspor, yenisi Tuzlaspor
Spor

TFF 1. Lig'in en tecrübelisi Giresunspor, yenisi Tuzlaspor

İzmir derbisiyle 11 Eylül'de başlayacak TFF 1. Lig'de yer alan 18 ekipten 5'i Süper Lig'de daha önce hiç mücadele etmedi -  Ligde şimdiye kadar 31 yıl yer alan Giresunspor, en tecrübeli ekip olarak dikkati çekiyor - Tuzlaspor ise ligde ilk kez mücadele edecek - Daha önce 7 kez Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor bunu en fazla başaran ekip konumunda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:17:52 -
TFF 1. Lig'in en tecrübelisi Giresunspor, yenisi Tuzlaspor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Bu sezon TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek ekiplerden Giresunspor, bu ligin en tecrübelisi olarak dikkati çekiyor.

Yeni sezon heyecanının 11 Eylül Cuma günü Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacağı TFF 1. Lig'de normal sezonun 8 Mayıs 2021'de bitmesi planlanıyor.

İlk iki sırayı alacak takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, sezon sonunda play-off'ta üçüncü ile altıncı, dördüncü ile beşinci birbirleriyle eleme usulü çift maç yapacak ve rakiplerini eleyenler finalde karşılaşacak, kazanan Süper Lig'e çıkacak. Son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.


- Ligde mücadele edecek ekipler

TFF 2. Lig'den yükselen Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor ligin yeni ekipleri olarak mücadele edecek.  Ligde bu takımların yanı sıra Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İstanbulspor, Menemenspor ve Ümraniyespor  
yer alacak.

- Yabancı oyuncu statüsü

Takımlar bu sezon geçen yıl olduğu gibi 28 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 10 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunlarına 6'sına maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.

- En fazla sevinen Samsunspor

Ligde yer alacak 18 takım içinde Yılport Samsunspor 7, Adanaspor ise 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterirken, bu ekipleri Adana Demirspor ve Eskişehirspor (4), Altay ve Boluspor (3), Ankaraspor, Balıkesirspor, Bursaspor ve İstanbulspor (2), Akhisarspor, Altınordu ve Giresunspor (1) izledi.

Ankara Keçiörengücü, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı.  

- En tecrübelisi Giresunspor

 Ligde şimdiye kadar 31 sezon oynayan Giresunspor, bu organizasyonun en tecrübeli ekibi olarak dikkati çekti. 

Giresunspor'u, Adana Demirspor (30), Adanaspor, Balıkesirspor (29), Altınordu (28), Boluspor (27), Royal Hastanesi Bandırmaspor (26), Yılport Samsunspor (23), Eskişehirspor (19), İstanbulspor (16), Altay (14), Ankaraspor (10), Bursaspor (7), Ankara Keçiörengücü (6), Ümraniyespor (4), Akhisarspor (3) ve Menemenspor (1) izledi.

Bu sezon ilk kez TFF 1. Lig'de yer alacak Tuzlaspor dışındaki ekiplerin bugüne kadar ligde aldığı sonuçlar şöyle:

TakımlarSezonOGBMAYP
Adana Demirspor30978418256304140211201314
Adanaspor29974398265311136511301352
Akhisarspor3100413029119106153
Altay14480226128126782574783
Altınordu2889831826931110769851035
Ankara Keçiörengücü6194685274260260256
Ankaraspor103421579590512367563
Balıkesirspor2993636424732510599891113
Boluspor2789836525128211769641249
Bursaspor72201205941340174352
Eskişehirspor19636256167213875768858
Giresunspor311006350261395112911921175
İstanbulspor16524185161178625555646
Menemenspor134111112424644
Royal Hastanesi Bandırmaspor26816244254318795919800
Ümraniyespor4136553942183161204
Yılport Samsunspor2374834321618910547011073

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