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Spor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:41:54 -
TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma:

20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi:

17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol


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