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Spor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 19:34:54 -
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'un TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.
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