TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar
Hangi takım Süper Lig’e çıktı? TFF 1. Lig'de 33. hafta nefes kesen mücadelelere tanıklık etti. Sezonun bitimine bir hafta kala adını Süper Lig'e yazdıran takımlar merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'e kim çıktı? Hangi takımlar Süper Lig'e çıktı?
TFF 1. Lig’in 33. Haftasında oynanan maçlar adeta nefesleri kesti. Futbolseverler son hafta öncesinde hangi takımların adını Süper Lig’e yazdırdığını merak etmeye başladı.
TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar
Adana Demirspor evinde Balıkesirspor'u 3-0, Giresunspor ise Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer ekip Samsunspor ise Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti. Alınan sonuçlarda üç takımda 67 puanla zirvenin ilk üç sırasında yer aldı. Süper Lig'e doğrudan yükselecek olan 2 takım gelecek hafta belli olacak.