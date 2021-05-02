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Spor TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar
Spor

TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar

Hangi takım Süper Lig’e çıktı? TFF 1. Lig'de 33. hafta nefes kesen mücadelelere tanıklık etti. Sezonun bitimine bir hafta kala adını Süper Lig'e yazdıran takımlar merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'e kim çıktı? Hangi takımlar Süper Lig'e çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 09:02:00 -
TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar

TFF 1. Lig’in 33. Haftasında oynanan maçlar adeta nefesleri kesti. Futbolseverler son hafta öncesinde hangi takımların adını Süper Lig’e yazdırdığını merak etmeye başladı.

TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar

Adana Demirspor evinde Balıkesirspor'u 3-0, Giresunspor ise Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer ekip Samsunspor ise Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti. Alınan sonuçlarda üç takımda 67 puanla zirvenin ilk üç sırasında yer aldı. Süper Lig'e doğrudan yükselecek olan 2 takım gelecek hafta belli olacak.

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