TFF 1. Lig’in 33. Haftasında oynanan maçlar adeta nefesleri kesti. Futbolseverler son hafta öncesinde hangi takımların adını Süper Lig’e yazdırdığını merak etmeye başladı.

TFF 1. Lig’den Süper Lig'e çıkan takımlar

Adana Demirspor evinde Balıkesirspor'u 3-0, Giresunspor ise Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer ekip Samsunspor ise Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti. Alınan sonuçlarda üç takımda 67 puanla zirvenin ilk üç sırasında yer aldı. Süper Lig'e doğrudan yükselecek olan 2 takım gelecek hafta belli olacak.