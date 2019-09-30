TFF 1. Lig'de puan durumu! İşte, TFF 1.Lig'de 7. hafta programı TFF 1.Lig'de 6. hafta Altınordu ile Adana Demirspor arasında oynanan maçla sona erdi. İşte, TFF 1.Lig'de puan durumu...

TFF 1.Lig'de 6. hafta Altınordu ile Adana Demirspor arasında oynanan maçla sona erdi. İşte, TFF 1.Lig'de puan durumu... TFF 1.Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Altınordu ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Haftanın kapanış maçı 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte, haftanın sonuçları ve puan durumu. 6. haftanın toplu sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu TFF 1.Lig’de 7. hafta programı

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