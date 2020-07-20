TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor! Play-off maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig’e çıkmak için oynanacak play-off maçlarının ilk ayağını yönetecek hakemleri belli oldu.
Hatayspor ile BB Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından gözler play-off maçlarına çevrildi.
Süper Lig'e gidecek üçüncü takımın belli olacağı play-off turunun ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak.
Fatih Karagümrük - Akhisarspor maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Asım Yusuf Öz ile Serkan Olguncan, Palabıyık'ın yardımcılığını yapacak.
İlk maçlar 22 Temmuz'da oynanacak
TFF 1. Lig'de play-off yarı final turunun ilk karşılaşmaları 22 Temmuz'da, rövanş maçları ise 26 Temmuz'da oynanacak.