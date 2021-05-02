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Spor TFF 1. Lig’de hangi takımlar ligden düştü? TFF 1. Lig’e veda eden takımlar kimler?
Spor

TFF 1. Lig’de hangi takımlar ligden düştü? TFF 1. Lig’e veda eden takımlar kimler?

TFF 1. Lig’den kaç takım düşecek, TFF 1. Lig’den düşen takımlar futbol severler tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde sezon 16 Mayıs'ta sona tamamlanacak. Sezonun bitiminin yaklaşmasıyla birlikte TFF 1. Lig’e veda eden takımlar ile Süper Lig’e çıkan takımlar da belli oldu. Peki TFF 1. Lig’de hangi takımlar ligden düştü? TFF 1. Lig’e veda eden takımlar kimler? İşte TFF 1. Lig detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 08:30:00 -
TFF 1. Lig’de hangi takımlar ligden düştü? TFF 1. Lig’e veda eden takımlar kimler?

TFF 1. Lig takımları... Süper Lig'de 7 sezon mücadele ettiği dönemde Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor'un son hafta öncesinde ligden düşmesi kesinleşti. Deplasmanda GZT Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor, 33. haftayı düşme hattının üzerindeki Adanaspor ve Menemenspor'un 5 puan gerisinde 29 puanla kapattı. Manisa temsilcisi, geçen sezon play-off oynadığı lige bu sezon son hafta öncesinde veda etti.

2012-2013'ten itibaren 7 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele ettikten sonra 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, bu süreçte 2017-2018'de Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı, 2018-2019 sezonu başında da Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanmıştı. Yeşil-siyahlı ekip 2018-2019'da Türkiye Kupası finalinde ve 2019-2020 sezonu başında oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a mağlup olmuştu. Manisa ekibi, 2018-2019 sezonunda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmişti.

TFF 1. Lig puan durumu

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