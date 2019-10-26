TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte, TFF 1. Lig'de puan durumu
TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...
TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...
TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızlıya devam ediyor. 26 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig'de 4 maç oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve puan durumu.
TFF 1. Lig'de günün sonuçları!
Ümraniyespor-Altınordu: 4-0
Balıkesirspor-Adanaspor: 3-0
İstanbulspor-Bursaspor: 1-2
Altay-Menemenspor: 0-2
TFF 1. Lig'de puan durumu