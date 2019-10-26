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Spor

TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte, TFF 1. Lig'de puan durumu

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

2019-10-26 21:20:00 -
TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte, TFF 1. Lig'de puan durumu

TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızlıya devam ediyor. 26 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig'de 4 maç oynandı. İşte, alınan sonuçlar ve puan durumu. 

TFF 1. Lig'de günün sonuçları!

Ümraniyespor-Altınordu: 4-0

Balıkesirspor-Adanaspor: 3-0

İstanbulspor-Bursaspor: 1-2

Altay-Menemenspor: 0-2

TFF 1. Lig'de puan durumu

 

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