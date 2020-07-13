TFF 1. Lig'de gözler ikinci Süper Lig yolcusunda

TFF 1. Lig'de 33. haftada Hatayspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından son haftada 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak.

Ligde dün Adanaspor'u 2-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek son takım için 4 aday bulunuyor.

Son hafta maçları öncesinde 59 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanlı Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor.

İkinci sıra için ihtimaller

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, son hafta kendi evinde Cesar Grup Ümraniyespor'u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek.

Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Erzurumspor'un puan kaybetmesi ve Adana ekibinin galip gelmesi gerekiyor. Sezon sonunda iki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Adana Demirspor veya üç ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor ve Bursaspor arasındaki puan eşitliklerinde Adana Demirspor rakiplerini geride bırakacak.

Akhisarspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenilmesi, Adana Demirspor'un puan kaybetmesi ve Akhisarspor'un kazanması gerekiyor. Sezon sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor'un aynı puana gelmeleri halinde üst sırada yer alacak ekibi genel averaj belirleyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 13, Akhisarspor'un 9 averajı bulunuyor.

Bursaspor'un Süper Lig'e yükselebilmesi için Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un yenilmesi, Akhisarspor'un en fazla 1 puan almasının yanı sıra genel averajda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u geçmesi gerekiyor. Bursaspor son haftaya 10, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 averajla giriyor.

Play-off'a son bilet

TFF 1. Lig'de son hafta maçlarının ardından play-off eşleşmeleri de belli olacak.

Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay'dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük'e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay'ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük'ün yenilip Altay'ın Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor

Düşme hattı

Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından lige veda edecek son ekip Osmanlıspor veya Boluspor olacak. Boluspor, Eskişehirspor deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının sonucuna bakmaksızın lige tutunacak.

Osmanlıspor'un ligde kalabilmesi için Boluspor'un mağlup olup, kendisinin kazanması gerekiyor.

Maç programı

TFF 1. Lig'de 34. ve son haftada oynanacak maçlar şöyle:

Eskişehirspor-Boluspor

Fatih Karagümrük-Adanaspor

Akhisarspor-Keçiörengücü

Adana Demirspor-İstanbulspor

Giresunspor-Altay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor

Hatayspor-Bursaspor

Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor

Ekol Göz Menemenspor-Altınordu