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Spor TFF 1. Lig'de Fatih Tekke depremi
Spor

TFF 1. Lig'de Fatih Tekke depremi

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ligde 47 puanla 6. sırada bulunan İstanbul ekibi, son 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 13:00:00 -
TFF 1. Lig'de Fatih Tekke depremi

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Fatih 'Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Ligde 47 puanla 6. sırada bulunan İstanbul ekibi, son 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük yapan Fatih Tekke, 2019-2020 sezonunun devre arasında yeniden göreve getirilmişti.

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Yorumlar

Mesut

Ne depremmiş ama...!
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