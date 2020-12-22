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Spor TFF 1. Lig'de erteleme maçında Menemenspor yarın Adanaspor'a konuk olacak
Spor

TFF 1. Lig'de erteleme maçında Menemenspor yarın Adanaspor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:27:55 -
TFF 1. Lig'de erteleme maçında Menemenspor yarın Adanaspor'a konuk olacak

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Menemenspor'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 9. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Menemenspor yarın karşılaşacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Alper Çetin düdük çalacak.

Ligde 11 maçta topladığı 12 puanla 16. sırada bulunan Adanaspor, son 3 maçını kaybetti. Son 4 lig maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Menemenspor, 14 müsabakada ulaştığı 15 puan ve averajla 12. durumda yer alıyor.

Adanaspor'da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Yazğılı, Menemenspor'da ise sarı kart cezalısı Rıdvan Koçak yarın forma giyemeyecek.

Menemenspor, geçen sezon Adana'daki müsabakayı 3-1, kendi evindeki mücadeleyi ise 4-2 galip tamamlamıştı.

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