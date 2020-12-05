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Spor TFF 1. Lig'de Altınordu ile Ankara Keçiörengücü liderlik için karşılaşacak
Spor

TFF 1. Lig'de Altınordu ile Ankara Keçiörengücü liderlik için karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:23:37 -
TFF 1. Lig'de Altınordu ile Ankara Keçiörengücü liderlik için karşılaşacak

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 12. haftaya 23 puanla lider durumda giren Altınordu ile 21 puan ve averajla 2. sıradaki Ankara Keçiörengücü, yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maçta, hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Altınordu, müsabakadan en az 1 puan alması halinde maç fazlasıyla liderliğini sürdürecek.

Ankara Keçiörengücü ise rakibini mağlup ettiği takdirde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna çıkacak.


- "Modern futbolun prensiplerini uygulamaya çalışıyoruz"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaptığı açıklamada, yarınki rakipleri Ankara Keçiörengücü'nün geçen sezon az gol atmasına rağmen çok puan topladığını söyledi.

Rakiplerinin bir oyun sistemi olduğunu kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Onlar da pas oyunu oynamaya çalışan, topu rakibe vermeden oynamaya çalışan bir takım. Bu sene onların istikrarı devam ediyor. Bekleyen takımlara karşı her takım gibi biz de zorlanıyoruz. Savunma yapmak daha kolay. Her türlü önlemi çalışıyoruz. Yarın öbür gün tabii ki bizim de beklediğimiz oyun olacak, baskısıyla oynadığımız oyun da olacak. Maçına göre değişecek. Futbolun hep güzelliklerini, modern futbolun hem hücum hem savunma prensiplerini uygulamaya çalışıyoruz."

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