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Spor TFF 1. Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor
Spor

TFF 1. Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın ilk maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü yarın karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:30:35 -
TFF 1. Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftası yarın yapılacak Adanaspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

26 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)

27 Eylül Pazar:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

28 Eylül Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

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