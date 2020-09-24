TFF 1. Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor
Haftanın ilk maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü yarın karşı karşıya gelecek
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftası yarın yapılacak Adanaspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)