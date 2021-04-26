TFF 1. lig maç sonuçları, TFF 1. lig puan durumu

TFF 1. lig’de sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte büyük bir heyecan söz konusu. Süper Lig’de hangi takımın çıkacağı dört gözle beklenirken, Adana Demirspor ve Giresunspor, Süper Lig’e yükselmek için en büyük aday takımlardan biri. Peki TFF 1. lig maç sonuçları nedir? TFF 1. lig puan durumu ne? İşte TFF 1. lig haberleri.

Adana Demirspor puan durumu

Adana Demirspor puan durumu merak edilirken, Adana Demirspor TFF 1. lig’de lider durumda. TFF 1. lig Adana Demirspor’un puan durumu 64.

Giresunspor puan durumu

Adana Demirspor’u Süper Lig’e çıkacak takımlar arasında aday olarak gösterilen Giresunspor takip etmekte. Giresunspor puan durumu merak edilirken, Giresunspor TFF 1. lig’de lider durumda. TFF 1. lig Giresunspor’un puan durumu 64. Bir başka Karadeniz takımı olan Samsunspor da Süper Lig’e çıkmak için ben de var diyen takımlar arasında.

Samsunspor puan durumu

Samsunspor puan durumu merak edilirken, Samsunspor TFF 1. lig’de lider durumda. TFF 1. lig Samsunspor’un puan durumu 64.

TFF 1. Lig maç sonuçları

İşte TFF 1. Lig 32. hafta maç sonuçları:

TFF 1. Lig puan durumu