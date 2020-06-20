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Spor

TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Bursaspor: 0

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:39:45 -
TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 - Bursaspor: 0

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Keçiörengücü, sahasında Bursaspor’u 1-0 mağlup etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Tugay Numan Kaanoğlu x, Mehmet Şahan Yılmaz x, Ömer Tevfik Özkoç x


Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Burak Aydın xx (Uğur Utlu dk. 78 x), Süleyman Olgun xx, Madinda xx (İshak Çakmak dk. 90 ?), Dialiba xx (Soner Gönül dk. 90 ?), Mendy xx (Cem Ekinci dk. 78 x), Kone xxx


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey


Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayfur Bingöl xx (Ali Akman dk. 88 ?), Sedat Dursun xx, Anıl Karaer xx, Kerem Can Akyüz xx, Selçuk Şahin xx (Burak Altıparmak dk. 88 ?) Shen xx, Burak Kapacak xx (Serdar Özkan dk. 60 x), Traore xx, Özer Hurmacı xx (Recep Aydın dk. 73 ?), Kubilay Kanatsızkuş x (Seleznov dk. 60 x)


Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Aykut Akgün


Gol: Kone (dk. 83) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Özer Hurmacı (Bursaspor), Abdulkadir Korkut, Diabang (Keçiörengücü)

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