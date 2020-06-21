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Spor

TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:06:33 -
TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


13. dakikada, Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.


44. dakikada, Boluspor atağında ceza sahası dışından Hayrullah’ın sert şutunda top üst direkten geri döndü. Dönen topu Altınordu defansı uzaklaştırmayı başardı.



Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kısal xx, Murat Engin Gözütok xx


Boluspor: Mosquera xx, Seth xx, İsmail Konuk xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Arif Morkaya xx, Cumali Bişi xx, Melih Okutan xx, Mutlu Güler xx (Bilal Kısa dk. 53 xx), Mustafa Durak xx, Mustafa Eskihellaç xx (Kidric dk. 85 ?)


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yavuz Aygün, Muhammed Şura Çetin, Adilehou, Fethi Özer, Bahdır Yağız, Ensar Bayır


Teknik Direktör: Fırat Gül


Altınordu: Erhan Erentürk xx, Onur Taha Çakır xx, Sinan Osmanoğlu xx, Ravil Tagir xx, Furkan Çil xx, Ufuk Budak xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert xx (Berkay Samancı dk. 87 ?), Hüseyin Üner xx (Hüsamettin Yener dk. 90+2 ?), Metehan Mimaroğlu xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 66 xx), Kemal Rüzgar xx (Yasin Ozan dk. 66 xx)


Yedekler: Mertcan Dağlı, Kahraman Demirtaş, Ali Yaşar, Burak İnce, Okan Derici


Teknik Direktör: Hüseyin Erdoğlu


Sarı Kartlar: Onur Taha Çakır (Altınordu)

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