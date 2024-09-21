TF-2000 Hava Savunma Muhribinin inşası başlıyor! Türk donanması yeni bir aşamaya geçiyor: Müjde duyuruldu

Savunma Sanayii İcra Komitesi onayladı

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında, TF-2000 projesinin inşası için resmi karar alındı.

ASFAT ana yüklenici olarak görev yapacak

TF-2000 Hava Savunma Muhribi'nin inşa süreci, ASFAT'ın ana yükleniciliğinde yürütülecek. Projenin hayata geçirilmesinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı kilit rol oynayacak. Bu işbirliği, Türk savunma sanayiinin yeteneklerini ve koordinasyon gücünü göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

ASFAT'tan geri sayım mesajı

ASFAT'ın yaptığı açıklamada, TF-2000 projesi için "geri sayım" mesajı verildi. Bu mesaj ile projenin üretiminde önemli bir adım atıldı.

TF-2000'in özellikleri

TF-2000 projesi, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde büyük bir atılımı temsil ediyor. Geminin tasarımında yüzde 85'lik yerlilik oranı hedefleniyor. Bu oran, TF-2000'i Türkiye'nin en yüksek yerli ve milli içeriğe sahip savaş gemisi konumuna getiriyor.

Muhribin teknik özellikleri etkileyici boyutlara sahip. 149 metre uzunluğunda, 21.3 metre genişliğinde ve 5.75 metre su çekimine sahip olan gemi, 8.300 tonluk deplasman ile dikkat çekiyor. 26 knot üzeri hıza ulaşabilen TF-2000, denizlerde güçlü bir varlık gösterecek.

166 metre olan uzunluk 149'a ve 8.500 ton olan deplasman 8.300'e düştü.

TF-2000, önceki korvet ve fırkateyn sınıfı gemilerden farklı olarak bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olacak. Bu amaçla, milli olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar sistemi ve 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi ile donatılacak.

Geminin denizaltı savunma harbi kabiliyeti de üst düzeyde olacak. Karinaya monteli sonar sistemi ve düşük frekanslı aktif sonar sistemi sayesinde, denizaltı savunma harbi menzilinin 73 kilometrenin üzerine çıkması öngörülüyor.

Silahlanma açısından TF-2000, çeşitli füze sistemleriyle güçlendirilecek. Siper/Hisar hava savunma füzeleri, ATMACA gemisavar füzeleri ve geliştirilmekte olan GEZGİN seyir füzesi için 96 adet MİDLAS dikey fırlatma hücresi bulunacak.

Projenin başlangıcından bu yana bazı değişiklikler yapıldı. Örneğin, başlangıçta 32 olarak planlanan dikey atım sistemi sayısı, son tasarımda 96'ya yükseltildi. Ayrıca, ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Sistemi) tasarımında da çeşitli değişiklikler göze çarpıyor.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Türkiye'nin deniz savunmasında yeni bir çağın başlangıcını simgeliyor. Bu gelişmiş savaş gemisi, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne sererken, ülkenin denizlerdeki gücünü ve caydırıcılığını artıracak.

Genel Özellikler:

Tam Boy: 149 m

Azami Genişlik: 21,3 m

Draft: 5,75 m

Deplasman: 8.300 ton

Azami Sürat: 26+ knots

İntikal Sürati: 17 knots

Sensörler:

- Milli Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD)

- Milli Torpido Karşı Savunma Sistemi

- Milli Kızılötesi Arama Takip Sistemi

- Milli Elektro-Optik Dayrektör

- Milli Elektronik Harp Sistemi

- Milli Lazer İkaz Sistemi

- Milli Çekilebilir DÜFAS

- Milli Bütünleşik Sonar Sistemi

İnsansız Sistemler:

- Kamikaze İDA

- Mini İHA/Dron Lançeri

- Döner Kanatlı Sürü İHA

Hava Araçları:

- Helikopter Platformu: 15 tonluk orta yük nakliye helikopterleri ile 10 tonluk 2 adet SeaHawk tipi helikopterlerin iniş-kalkış yapabileceği platform.

- 2 adet GİHA ve muharebe dronları için uygun hangar kapasitesi.

Silah Sistemleri:

- Milli Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (G/M): ATMACA, GEZGİN

- Milli Satıhtan Havaya G/M: SAPAN (G/M-1/2), HİSAR-D, SİPER Blok 1D

- Milli Namlulu YHSS: GÖKDENİZ

- Milli Torpido Kovan Sistemi

- 127 mm Ana Batarya Topu

- 2x Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS)

Ek Özellikler:

- Personel Kapasitesi: 180-210 personel

- ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

- Ana Tahrik Sistemi: CODAG konfigürasyonu

- Hidrodinamik Tasarım

Bu gemi, Türkiye'nin deniz kuvvetlerine yönelik hava savunma kapasitesini artıracak stratejik bir projedir.