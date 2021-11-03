Tezkereye ‘hayır’a Kandil’den tebrik

HAKKI BİLİR İSTANBUL

CHP’nin siyasi geleceğini Kandil’in kan baronlarına nasıl ipotek ettiğini terör örgütü elebaşlarının itirafları gözler önüne serdi. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu’nun, “CHP, savaş tezkeresine oy verirse iktidar olmasını sürdüremez. Biz böyle düşünüyoruz. Böyle düşünüyorsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır” ifadelerini kullanması, CHP’ye rotayı kimlerin çizdiğini gözler önüne serdi. Daha önce de bir başka terör elebaşı Duran Kalkan, “CHP, HDP’ye muhtaçtır. CHP, HDP ile doğru ilişki kurarsa etkili olabilir” şeklinde konuşmuştu. Yine Kalkan, “Erdoğan’ın 2023 ve 2071 planları var. Eğer mücadele etmezsek bunları gerçekleştirecek. Bunları bozalım” sözleriyle, HDP üzerinden zillet ittifakının ortaklarına ‘işbirliği’ talimatı vermişti.

HDP, CHP’yi esir almış

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “CHP, HDP’ye karşı açık bir tavır alamıyor. Çünkü adına millet ittifakı denen proje ittifakında HDP’ye muhtaçlar. PKK ile organik-inorganik ilişkisi olan HDP’ye mahkum olan Millet İttifakının HDP’nin dümen suyuna gitmek zorunda olduğunu ne yazık ki üzülerek takip ediyoruz. CHP, HDP’nin politikalarına eklemlenmiş bir vaziyettedir” dedi. CHP’nin artık ittifakı gizlemek gibi bir gayesinin de olmadığını kaydeden Turan, “Millet ittifakının HDP’nin dümen suyuna gitmek zorunda olduğunu ne yazık ki üzülerek takip ediyoruz. CHP HDP’nin politikalarına eklemlenmiş bir vaziyettedir. Suriye-Irak tezkereleri bu ittifakın alacağı yol noktasında bir turnusol işlevi gördü. Sanıyorum yakında da 2023’e doğru giderken gizleme ihtiyacı hissetmeyecekler. Biz bundan rahatsız değiliz, endişe de duymuyoruz. Kavala ve Demirtaş konusunda aynı düşünen zihniyetlerin tezkereye evet demesini zaten beklemiyorduk” şeklinde konuştu.

CHP, HDP’nin dümen suyunda

Hukukçu Yakup Alar, “CHP’nin milli konularda, devletin bekası konusunda terör örgütlerinin yanında yer alması siyasi bir hatadır. Geçmiş dönemlerde aynı hatayı SHP yapmıştı. Millet sandıkta cevap vermişti. İktidar düşmanlığı ile gözünü karartan CHP yönetimi bu hatayı ikinci kez yaparak, PKK’nın siyasi kolu konumundaki HDP’nin isteklerine olumlu cevap veriyor. CHP yönetiminin mevcut konjonktürde HDP ile işbirliği yaptığı ve adeta teslim olduğu görünmektedir” dedi. CHP’nin büyük bir siyasi hata içerisinde olduğunu kaydeden Alar, “CHP’nin milli konularda, devletin bekası konusunda terör örgütlerinin yanında yer alması, onların değirmenine su taşıması siyasi bir hatadır” ifadelerini kullandı.