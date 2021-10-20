Tezkereye destek veren Akşener, mor halkalı yoldaşlarıyla ters düştü: Yakarım kendimi, edi bese!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon için Irak ve Suriye tezkeresine destek verince 'mol halkalı' yoldaşlarıyla ters düştü.

Solcularla ittifak yapan milliyetçi muhafazakar görünümlü Akşener'in tezkereye destek açıklamasını gören mor halkalı Evrensel yazarı Ayşen Şahin, 'kendimi yakarım' tehdidinde bulundu.

Benzemezler İttifakı'nda yer alan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğiz" açıklamasına rağmen solakları bir türlü memnun ve tatmin edemedi.

"Yakarım kendimi"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ayşen Şahin, "İşte bu yüzden memlekete sol ittifak lazım, mecliste ciddi bir temsiliyetinin olması lazım, yurttaşın sokakta sözünü söyleyebilmesi lazım. Yoksa siyahtan laciverte geçmişiz aynı şey. Yemin ederim benzin bidonuyla kendimi Taksim meydanında bulacağım sol birleşemezse kalkın mahvolduk" dedi.

Şahin devamında, "Yakarım kendimi vallahi artık edi bese ya" ifadelerini kullandı.