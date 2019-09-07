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Tezgahlarlar bu yıl şen değil

1 Eylül tarihinde av yasağının bitmesi ile denize açılan balıkçıların ağlarına fazla balık çeşidi takılmayınca tezgahlar eski günlerini arar oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:54
Tezgahlarlar bu yıl şen değil

1 Eylül tarihinde av yasağının bitmesi ile denize açılan balıkçıların ağlarına fazla balık çeşidi takılmayınca tezgahlar eski günlerini arar oldu.


Bu dönemde en çok denizden istavrit ve mezgit balığı çıkarken hamsi de kendini az da olsa göstermeye başladı. Eylül ayının ilk günlerinde balık tezgahlarında çok sayıda çeşitli balıkları sattıklarını söyleyen balıkçı Yusuf Aktaş, “Bu yıl şen tezgahlarımızın yerini iki veya üç çeşit balık süslüyor. Bol çıkan istavrit ve mezgitin kilosunu 10 TL’den satıyoruz. Vatandaşlarımızbu balıkları alıyor. Hamsi de az da olsa tezgahlarımızda kilosu 15 TL’den yerini almaya başladı. Palamut ise denizde adete kendini gizliyor. Av yapan balıkçılarımızın ağlarından kaçarcasına palamut balığı adeta yok. Birkaç güne daha fazla balık çeşidinin çıkacağına denizden inanıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:54
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