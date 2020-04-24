  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tezgahlarda balık fiyatları ucuzladı

Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tezgahlarda kültür yetiştirme çupra, levrek ve alabalığın tanesi 7-8 liradan, barbunun kilogramı 30, istavritin kilogramı 20 liradan satılıyor

2020-04-24 13:40:09 -
Tezgahlarda balık fiyatları ucuzladı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli balıkçılık limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balık fiyatlarında düşüş yaşandı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balık fiyatlarının yüksek olmadığını belirtti.

Ramazan ayı ve koronavirüsün etkisiyle balık fiyatlarının düşük olduğunu aktaran Karakaş ,"Ayın 15'inde umumi yasak başladığından yerli balıklar kalmadı ve kültür balıkları ağırlıklı. Onların da fiyatları gayet makul civarda satışa sunuluyor şu anda." dedi.

Karakaş, balığın bu dönemde tüketilmesinin sağlık açısından önemli olduğunu söyleyerek balığını bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getirdi.

Akçakoca'da tezgahlarda kültür yetiştirme çupra, levrek ve alabalığın tanesi 7-8 liradan, barbunun kilogramı 30, istavritin kilogramı da 20 liradan satılıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı