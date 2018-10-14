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Tezgahlar palamutla şenlendi

Samsun'da balıkta av sezonun başlamasıyla, tezgâhlar palamut balığı ile doluyor. Palamudun hamsi ile beslenen bir balık olduğunun altını çizen Samsunlu balıkçılar, bu kış hamsi açısından sıkıntı yaşanacağını söyledi.

14 Ekim 2018 Pazar 18:00
Tezgahlar palamutla şenlendi

Açık sularda av yasağının 1 Eylül tarihinde sona ermesiyle başlayan Karadenizli balıkçıların balık avı sürüyor. Bu sezon özellikle palamut balığında yaşanan bolluk hem vatandaşın hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi üzerindeki balık işletmelerinde de tezgahlar, balık çeşitleriyle dolup taşıyor, vatandaşlar da doyasıya balık yiyor. Ancak, bazı Samsunlu balıkçılar ise, palamudun bol olmasının bir de kötü bir yanı olduğunu belirtiyor.

SAMSUNâDA BALIKCI TEZGÃHLARI, BU YIL BOLCA AVLANAN PALAMUTLA SENLENDI. FOTO: TOLGA BIRGUCU/DHA

'Kış aylarında sıkıntı yaşanacak'

15 yıldır denizde balık avlama, şoklama ve satma işlerinde çalıştığını belirten Yasin Akyüz, palamudun hamsi ile beslenen bir balık olduğuna işaret ederek, “Şükürler olsun ki, bu yıl umduğumuzdan fazla palamut var. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Bereketli bir dönemdeyiz. Samsun’un denizinin çok zengin olması ve tüm yurda buradan balık dağılması biz balıkçılar için bir avantaj. Palamut evet gündemde. Vatandaş palamuda doydu diyebiliriz. Ancak bugün şenlenen tezgâhlarımızda, kış aylarında sıkıntı yaşanacak. Palamutun bol olması, hamsinin az olmasına neden olacaktır. Çünkü palamut, hamsi ile beslenen bir balıktır. Her yıl, palamut az ise hamsi bol, hamsi az olduğundaysa palamut bol olur. Bu aslında bize, sezonun mesajını veren bir sistemdir" diye konuştu.

Akyüz, palamudun bol ve ucuzken alınarak stoklanması konusunda da vatandaşları uyardı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 18:00
  1. Samsun
  2. Palamut
  3. Palamut Balığı

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