Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış

Yeniakit.com.tr

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TV 5 canlı yayınında Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ekonomiye değinmişti. Ünal bir çiftçi ile yaşadığı anısını anlatarak, "Ben hep şu örneği veriyorum. Diyorum ki 'Elimizde bir bardak var. AK Parti iktidarı 18 yılda bu bardağın yüzde 70'ini doldurdu. Yüzde 30'u ise boş. Şimdi bu bardağın yüzde 30'luk boşluğunu da konuşalım ama yüzde 70'lik doluluğunu da konuşalım. Çünkü bir dönem bu ülkede bardak yoktu." ifadelerini kullanmıştı. Mahir Ünal, konuşmasının yalnızca bir kısmı servis edilerek hedef alınmıştı.

Teyit.org'dan durum tespiti: Sözleri cımbızlanmış

Teyit.org, Mahir Ünal hakkında başlatılan karalama kampanyasından sonra görünütülerin incelendiğini Ünal'ın sözlerinin cımbızlandığı aktardı.Teyit.org söz konusu videoya ilişkin şunları yazdı:

"Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de bir dönem bardak olmadığını söylediği iddia edildi."

'Ünal'ın sözleri bağlamından koparılmış'

"Paylaşımda yer alan video incelendiğinde görüntülerin AK Partili Mahir Ünal'ın, TV5 kanalında 5 Şubat 2021 tarihinde katıldığı 4. Güç programından olduğu anlaşılıyor. YouTube üzerinden de tamamı izlenebilen program kaydından, Ünal'ın konuşmasının bir bölümünün 'cımbızlanarak' alındığı anlaşılıyor."

'Ünal, bardağı bir metafor olarak kullanıyor'

"Kaydın tamımı izlendiğinde 'bardak' ifadesinin, yayının birinci saat 32'nci dakikasında yer aldığı anlaşılıyor. Ünal, Türkiye'deki ekonomik ve siyasi gündemi değerlendirirken bardağı bir metafor olarak kullanıyor; 18 yıllık iktidar boyunca bardağın yüzde 70'ini doldurduklarını söylüyor. Ünal, bir dönem doldurulacak bir bardak bile olmadığını belirtirken, önceki dönem siyasi iktidarlarını eleştiriyor, kendi icraatları ile bu orana ulaşıldığını vurguluyor."