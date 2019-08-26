0553 313 94 23

Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:59
Tevrat tefsiri operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı.


Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çorlu ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsirini satmaya çalıştığı belirlendikten sonra gözaltına alınan Y.K. ve E.Ş.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Tekirdağ Adalet Sarayında mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüreğir’de binlerce kişi ücretsiz kurslardan faydalanıyor
    1. Yüreğir’de binlerce kişi ücretsiz..
    2. Elazığ’da Memur-Sen’den ‘Emeğe Saygı..
    3. Kayserili bisikletçiler Karabük’ten 5..
    4. Kepez’de su kesintisi
    5. Piyasalarda gün ortası
    6. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı..
    7. Kayserispor'da Galatasaray maçı..
    8. İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara..
    9. İlk kez Akit duyurmuştu! Çaykur..
    10. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    11. Antalyaspor madalyaları topladı
    12. Selçuklu Belediyesi 20 bin hanede..
    13. Üzümler sıcaktan etkilenmesin diye..
    14. Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) Çok..
    15. "Yerli ve yenilenebilir enerjiden..
    16. 5 farklı alanda kalite yönetim sistemi..
    17. Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz..
    18. Suriye’de son bir ayda 125 sivil..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya gidiyor
    20. Gençlik ve Spor İl Müdürü..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı