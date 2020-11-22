Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nu terleten soru! "Nerede bu paralar?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda Sosyal Yardım Ödeneği'nin bütçede düşürülmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bizim dönemimizde Sosyal Yardım Ödeneği'nin bütçeye oranı %3 idi. İBB Başkanı mayıs ayında Sosyal Yardım Ödeneği bütçesini % 3'ten % 15'çıkartmak istediğine dair bir teklif sundu. Biz de kabul ettik. Kendisin de bize teşekkür etti. Bütçede % 2’ye düşürdüğü sosyal yardımı, yönetmelikten tamamen çıkarıyor. İstanbul’daki garip gurebanın hakkını sizin keyfi uygulamalarınıza terk etmeyeceğiz. Bu yönetmeliği değiştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu bütçede gelecek perspektifi yok, çünkü yeni yatırımlar yok" dedi.

İBB'nin iki yılda İstanbul yatırımlarını yüzde 32 azalttığına dikkat çeken İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun vakıf ve derneklere aktarıldığını iddia ettiği sözde paraların nerede olduğunu sordu.

Göksu, İmamoğlu'na şu soruları yöneltti:

"2019 senesinde 11 milyar 300 milyon 995 bin TL olan yatırım bütçesi, 2021 senesinde 9 milyar 345 milyon 589 bin TL’ye gerilemiş. Yani yatırımlara ayrılan payın 2 senede yaklaşık yüzde 32 azaldığı görülüyor. İstanbul için yeni kaynaklar yok. Çünkü beceri ve performans yok, vizyon yok. İmamoğlu, seçim sürecinde yeni kaynaklar bulacağı, İstanbul’un bütçesini yüzde 50 artıracağı sözünü vermişti. Bu bütçede bunların hiçbirini göremiyoruz. Hani İstanbul nimetti? Hani İstanbul’un kaynakları İstanbul’a yeter ve artardı? Hani vakıf ve derneklere aktarılan paralar vardı? Sadece o kaynakları keserek çok büyük yatırımlar yapacaktınız? Nerede bu paralar Başkan? Yoksa bu bütçede olmayan başka yerlere mi gidiyor o paralar?"

"Musakka bile yiyemezsiniz"

Merkezi hükümetten gelen pay olmadan İBB'nin İstanbul'u yönetemeyeceğini söyleyen Göksu, "2019 senesi bütçesinde İBB’nin öz kaynaklarının bütçeye oranı yüzde 24 idi. Şu an yüzde 19 olmuş. Sadece bu tablo bile sizin İstanbul’u yönetme kabiliyetiniz olmadığını göstermektedir. Yani bırak yeni kaynak oluşturmayı, merkezi hükümetten gelen pay olmazsa musakka bile yiyemeyeceksiniz" diye konuştu.