Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'nun 'saptırmalarına' cevap! "Enkaz menkaz yok, şimdiden bahane üretmeyin"

24 Haziran'daki İstanbul seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "İBB borç batağında" hezeyanlarına Esenler Belediye Başkanı AK Partili Tevfik Göksu'dan dikkat çeken açıklama geldi.

Sözcü gazetesine konuşan Göksu, CHP'li İmamoğlu'nun İBB'nin borçlarına ilişkin belirttiği şişirme rakamlar için, "Tablo anlattıkları gibi değil. Belediyenin kaynak üretme alanları da var. Enkaz menkaz yok bu şehirde. Şimdiden bahane üretmesinler." dedi.

AK Partili meclis üyelerinden İmamoğlu'nu yalanlayan rapor

Geçtiğimiz günlerde İBB'nin borç yükümlülüğüne ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Toplam yükümlülüğümüz 52 milyar Türk lirasına ulaşmaktadır." çarpıtmasına çok geçmeden cevap veren AK Partili meclis üyeleri, belediyenin 2036 yılına kadar toplam 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira iç ve dış borcu bulunduğunu hazırladıkları raporda belirttiler.

Belediye bütçesinin 'tam bir mirasyedi bütçesi' olduğu iddiasında da bulunan İmamoğlu'na yine hazırladıkları aynı raporda cevap veren AK Partili meclis üyeleri, "Kısa, orta ve uzun vadeli olarak yapılandırılmış borç, sadece İBB'nin değil. Bu aynı zamanda hem İBB'nin hem İSKİ gibi kurumların hem de sayıları 30'u bulan iştiraklerinin borcu. Büyükşehir Belediyesinin, kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinin 2019 yılı içerisinde ödemesi gereken borcu ise 2 milyar 136 milyon 335 bin 527 lira." ifadeleriyle konuya açıklık getirdiler.

"İBB her zaman avans alabilir"

CHP'li İmamoğlu'nun tüm bu zırvalarına Sözcü'ye yaptığı konuşmada değinen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise öncelikle İmamoğlu'nun "Türkiye tarihinde bir ilk" serzenişinin gerçeği yansıtmadığını belirtip, İBB'nin her zaman avans alabileceğini söyleyerek, "İstanbul'un her ay ortalama 1.5 milyar TL hakedişi (Belediyeye iş yapan şirketlere ödenmesi gereken para) var. Her ay kasaya giren paranın yaklaşık 1.5 milyar lirası sistemdeki tarih silsilesine göre alacaklı şirketlere ödenir." açıklamasında bulundu.

"Şimdiden bahane üretmesinler"

51 günlük kayyım görevi yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın o dönemde AKM ve karayollarından tahsilat yaptığını ve kasaya para koyduğunu anımsatan Tevfik Göksu, "İstanbul'un konsolide bütçesi 59.5 milyar lira. İBB bütçesi ise 23.8 milyar. Konsolide borç 29.8 milyar TL. Borcun 6.2 milyarı İSKİ (4.02 milyar) ve İGDAŞ'a (2.2 milyar). Aslında borç değil emanet. Faiz yok, geri ödeme baskısı yok. Geri kalan 17 milyar lira 2036'ya kadar ödenecek. Yılda ödenecek borç miktarı 890 milyon lira. Tahakkuk etmiş, yani zamanında ödenememiş borç 5.8 milyar lira. Kamu kurumlarında gecikme 8 ay civarında olur. İBB'de 5 ay. CHP'liler bütçeyi söylerken İBB bütçesini söylüyorlar, borcu söylerken konsolide borcu söylüyorlar. Tablo anlattıkları gibi değil. İBB, kredibilitesi en yüksek kamu kurumlarından biri. Ayrıca KİPTAŞ taşınmazları gibi belediyenin kaynak üretme alanları da var. Yani enkaz menkaz yok bu şehirde. Şimdiden bahane üretmesinler." dedi.