Dünya 796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen saldırılarda öldürülen Taliban üyesinin 796’ya yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’daki yasa dışı ayrılıkçı gruplara yönelik 26 Şubat’tan bu yana devam eden operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Tarar, devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen Taliban üyesi sayısının 796’ya yükseldiğini açıklayarak, bin 43 Taliban üyesinin ise saldırılardan yaralı kurtulduğunu belirtti.

Tarar, Taliban’a ait 286 karakolun imha edildiğini, 44'ünün ise ele geçirildiğini söyledi. Tarar, ayrıca 237 tank, zırhlı araç ve topun imha edildiğini belirtti.

Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine 18 Mart'ta operasyonlara geçici olarak ara vermiş, 26 Mart'ta belirlenen hedeflere ulaşılana kadar operasyonların eniden başlatıldığını duyurmuştu.

Yorumlar

Sanki tavuk boğazLıyorlar

Yazıklar olsun. Müslüman müslümana bunu yapıyor ya?!..

Müslümanlar kardeştir, münafıklara uymayınız.

münafık İran tarafından desteklenen Taliban üyelerinin haddini hududlarını bildirmiş kardeş Pakistan Devleti. münafık İran'ın aklıyla hareket eden Taliban üyeleri de akıllanmışlardır İnşaAllah. Müslüman görünümlü münafık İran'a karşı, Müslümanlar şuurlu ve uyanık olmalıdır.
