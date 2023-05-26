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Gündem Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Yenilgi onda müthiş bir travma oluşturdu
Gündem

Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Yenilgi onda müthiş bir travma oluşturdu

Yeniakit Publisher
2023-05-26 09:10:00 -
Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na: Yenilgi onda müthiş bir travma oluşturdu

24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik, ' Şu anda 1. Turda yenilmiş olmak onda müthiş bir travma oluşturmuş.' dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 24 TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Göksu, birinci turda muhalefetin yaşadığı hezimetin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinde travmaya neden olduğunu dile getirdi.

Göksu'nun açıklamalardan satır başları şöyle:

İBB Başkanı kendisini büyük bir alana göre hazırlamış ve kendisini çok özel bir siyasetçi olduğunu düşünen birisi. Şu anda 1. Turda yenilmiş olmak onda müthiş bir travma oluşturmuş.

İBB Başkanı'nın 2019 yılındaki vaadi neydi? "ben İstanbul'da ulaşımı, trafiği sorun olmaktan çıkaracağım" dedi. Peki soruyorum İstanbul'da ulaşım, trafik sorun olmaktan çıktı mı? Çıkmadı. Neden? Çünkü İBB Başkanı'nın gündeminde İstanbul yoktur. İBB Başkanı'nın İstanbul'da sadece masası ve kasası ilgilendiriyor.
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28 Mayıs'ta inşallah biz büyük bir başarıya imza atacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız en yüksek oyla seçilecek, Allah'ın izniyle biz buna inanıyoruz. Ondan sonra öbür tarafta çarşı karışacak biz de izleyeceğiz.

İstanbul'da İBB'nin yapması gereken en önemli iş kentsel dönüşümdür. "Kentsel dönüşümü durduracağım" diye kapı kapı dolaşan bir insanın kentsel dönüşüm yapması beklenir mi? 4 yıldan beri İBB bol bol tweet attı.

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