Tevfik Göksu'dan "Camiiyi sattı" iddiasına açıklama

Kemer Mahallesi'nde Güneştepe Camii'nin de bulunduğu arazi Esenler Belediyesi'nin vergi borcuna mahsuben yaklaşık 33 milyon 341 bin 8 lira bedel üzerinden Maliye Hazinesi'ne devredilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önceki gün olağanüstü toplanan ilçe belediye meclisinden bir taşınmazın satışı için yetki istedi.

32 yıllık Güneştepe Camii, Esenler Kemer Mahallesi'ndeki 3 bin 922 metrekarelik arazi üzerinde yer alıyor. CHP'li Meclis üyesi Kemal Şahin, “Satışı oldu bittiye getirdiler” dedi.

Tevfik Göksu'dan açıklama

Gündem olan camii satıldı iddiası için Tevfik Göksu twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Camilerimizi ahır yapan zihniyetin temsilcileri biliyorlar ki "Biz camiler yapar camiler açarız" Yapılan işlem, dini tesis alanında bulunan bi arsanın (cami değil) yasal prosedür gereği devletin hazinesine devredilmesinden ibarettir.