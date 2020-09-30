Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İsmail Küçükkaya’nın kendisi hakkında kullandığı ‘Anketçi’ ifadesine tepki gösterdi. Saygısızlık yapan Küçükkaya sonradan durumu toplamaya çalışsa da aldığı cevap karşısında dumura uğradı.
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın ‘Çalar Saat’ programına katıldı.
İsmail Küçükkaya, Tevfik Göksu hakkında saygısız ifade kullanınca Göksu, duruma müdahale etti.
Küçükkaya’dan terbiyesizlik
Küçükkaya “Şimdi siz etkili bir insansınız, sayın Erdoğan’a da yakın bir insansınız. Uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Anketçisiniz aslında.” ifadelerini kullanınca araya Tevfik Göksu girdi.
Göksu “Şimdi ben anketçi lafını kendime eleştiri mi kabul etmeliyim?” diye sordu.
Göksu’dan tokat gibi cevap
Soruya soruyla karşılık veren Küçükkaya “Size anketçi arkadaş desem ne dersiniz” sorusunu sordu.
Küçükkaya’nın terbiyesizliğine yanıt veren Göksu “Bana anketçi diyebilirsiniz. Benim temel vasfımı bilmeyen bunu söyleyebilir” dedi. Küçükkaya ise “Terbiyem müsade etmez” buna diyerek küstahlığından geri adım atmak zorunda kaldı.