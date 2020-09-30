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Siyaset Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı
Siyaset

Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İsmail Küçükkaya’nın kendisi hakkında kullandığı ‘Anketçi’ ifadesine tepki gösterdi. Saygısızlık yapan Küçükkaya sonradan durumu toplamaya çalışsa da aldığı cevap karşısında dumura uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:20:00 - 2020-09-30 14:22:54

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın ‘Çalar Saat’ programına katıldı.

İsmail Küçükkaya, Tevfik Göksu hakkında saygısız ifade kullanınca Göksu, duruma müdahale etti.

Küçükkaya’dan terbiyesizlik

Küçükkaya “Şimdi siz etkili bir insansınız, sayın Erdoğan’a da yakın bir insansınız. Uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Anketçisiniz aslında.” ifadelerini kullanınca araya Tevfik Göksu girdi.

Göksu “Şimdi ben anketçi lafını kendime eleştiri mi kabul etmeliyim?” diye sordu.

Göksu’dan tokat gibi cevap

Soruya soruyla karşılık veren Küçükkaya “Size anketçi arkadaş desem ne dersiniz” sorusunu sordu.

Küçükkaya’nın terbiyesizliğine yanıt veren Göksu “Bana anketçi diyebilirsiniz. Benim temel vasfımı bilmeyen bunu söyleyebilir” dedi. Küçükkaya ise “Terbiyem müsade etmez” buna diyerek küstahlığından geri adım atmak zorunda kaldı.

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