Tevfik Erman Kutlu kimdir? Tevfik Erman Kutlu hangi dizide oynuyor?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Tekin rolünü oynayan Tevfik Erman Kutlu hayranları oyuncunan hangi dizede oynadığını merak eder oldu. Peki Tevfik Erman Kutlu hangi dizide oynuyor? Tevfik Erman Kutlu, TRT 1’in Pazartesi akşamları yayınlanan reyting rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisine transfer oldu. Peki Tevfik Erman Kutlu kimdir? Tevfik Erman Kutlu nereli kaç yaşında?

Tevfik Erman Kutlu kimdir?

Tevfik Erman Kutlu, Türk oyuncu. 1 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kurtlar Vadisi, Savaşçı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde bir süre rol almıştır. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yapmıştır.

Tevfik Erman Kutlu hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Türk televizyon dizisi)

Kurtlar Vadisi Pusu (Türk televizyon dizisi)

Savaşçı (Türk televizyon dizisi)

Öyle Sevdim Ki Seni (Türk filmi)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Türk televizyon dizisi)

Son Çıkış (Türk filmi)

İkiz Yıldızlar (Türk kısa filmi)

Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği (Türk kısa filmi)