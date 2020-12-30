TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram 2020 yılını değerlendirdi:

BURSA (AA) - Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2020 yılının zorlu geçtiğini, yeni yılda katma değerli bir sektörün temsilcileri olarak Türkiye ekonomisinin en güçlü dayanaklarından biri olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hasan Hüseyin Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıldan beklentilerini aktardı.

Salgın sürecinde iş yapış şekillerinden tüketici alışkanlıklarına, sosyal yaşamdan ticaret anlayışına kadar birçok konuda köklü değişikliklerin oluştuğunu vurgulayan Bayram, sürecin zorluklarla birlikte oluşan yeni bir dünya düzeni ve yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini belirtti.



Yeni ekonomi düzenine ayak uydurmak için dünyada oluşan yeni trendleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Bayram, şöyle devam etti:

"Teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimiyle iş yaşamında yeni bir dönemi başlatan dijitalleşme süreci, pandemiyle daha da hızlandı ve artık olmazsa olmaz hale geldi. Bizler de toplantılarımızı, seminerlerimizi, iş görüşmelerimizi sanal platformları kullanarak gerçekleştiriyor, işlerimizi dijital dünya üzerinden takip ediyoruz. Artık son yıllarda gittikçe globalleşen dünyada sınırlar iyice ortadan kalktı ve teknoloji sayesinde artık kıtalar ötesine rahatlıkla ulaşılabiliyor ve ticaret yapılabiliyor. İş toplantıları, sözleşmeleri ve hatta fuarlar dahi artık dijital dünya üzerinden yapılabiliyor ve ürünleriniz sergilenebiliyor."

- "Destek paketlerinin devamı ihracatçılarımıza dayanak olacaktır"

Bayram, yeni dünya düzeninde güçlü bir şekilde yer bulabilmenin yolunun değişen tüketim alışkanlıklarına uygun bir şekilde kaliteli ve nitelikli ürünler üreterek, dünya trendlerinde doğru satış ve dağıtım kanallarını kullanarak ticaret yapmaktan geçtiğine dikkati çekti.

Türk ev tekstili sektörü temsilcileri olarak yeni sürece hızlıca adapte olduklarını ve oluşan yeni düzende yer almaya çalıştıklarına değinen Bayram, "Sürecin başından bu yana devletimizin ve hükümetin açıkladığı destek paketlerinden de güç alarak ülkemizin ihracatına, üretimine, istihdamına, ekonomisine katkı sağlamak için durmaksızın çabalıyoruz. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı ve 166 milyar doların üzerindeki tutarla beklentilerin üzerinde gerçekleşen ülke ihracatımız ülkemizin gücünü bir kez daha gösteriyor. Bizler de Türk ev tekstili sektörü temsilcileri olarak gereken katkıyı sağlamak için çalışıyoruz ve çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayram, yılın son günlerindeki olumlu bir gelişme olarak Brexit sürecinin ardından Avrupa Birliği ile yeni bir ticaret anlaşması imzalamasının avantajlı bir pazar olan İngiltere ve Birleşik Krallık'ın Türkiye için cazibesini artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İç pazara dönecek olursak pandemi sürecinin devam etmesi ve uzun sürmesi olumsuzlukların ve taleplerin devamını getiriyor. Devletimizin ve hükümetin açıklayacağı paketlerin devamı her ölçekten üreticimize ve ihracatçılarımıza dayanak olacaktır. Bizler bu zorlu günlerin devlet ve özel sektör iş birliğiyle çalışarak, üreterek aşılabileceğini biliyoruz ve bu bilinçle çalışıyoruz. Zorlu geçen 2020 yılının ardından yeni yılda da katma değerli bir sektörün temsilcileri olarak Türkiye ekonomisinin en güçlü dayanaklarından biri olmaya devam edeceğiz."