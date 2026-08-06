Bakan Akın Gürlek’ten çerçeve yasaya ilk yorum! Terörsüz Türkiye milli bir devlet politikasıdır
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Hazırlanan çerçeve yasaya ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan millî bir devlet politikasıdır." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan millî bir devlet politikasıdır." dedi.
Gürlek, "Bu tarihî iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, katkı sunan siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, "Kanun teklifinin ülkemize, milletimize ve ortak geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.