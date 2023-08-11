  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tete Galatasaray tarihine geçti
Spor

Tete Galatasaray tarihine geçti

Yeniakit Publisher
2023-08-11 08:29:00 -
Tete Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tete, kulüp tarihinin 23. Brezilyalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılıların tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında da Brezilyalılar ilk sırada bulunuyor.

Galatasaray, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tete’yi kadrosuna kattı. Genç oyuncu, Galatasaray tarihinin 23. Brezilyalı futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda Brezilyalı olarak en son 2021/2022 sezonunda Marcao ve Gustavo Assunçao forma giymişti. Cimbom’un ilk Brezilyalı oyuncusu efsane file bekçisi ve uzun yıllar da kaleci antrenörü olarak kulübe hizmet eden Claudio Taffarel. Galatasaray formasını en fazla sırtına geçiren Brezilyalı ise 154 resmi maçla Felipe Melo oldu.

Yabancı oyuncu dağılımında Brezilyalılar birinci sırada

Öte yandan, Galatasaray tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların ülkelere göre dağılımında birinci sırada 23 oyuncuyla Brezilyalılar yer aldı. Sambacıları 16 Yugoslav, 15 Rumen futbolcu izledi.

Bugüne kadar Galatasaray’da oynamış Brezilyalı futbolcular; Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Cesar Prates, Christian, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon, Mariano, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao şeklinde sıralandı.

Galatasaray'dan olay hamle! Nelsson gidiyor ve o yıldız takıma geliyor...
Galatasaray'dan olay hamle! Nelsson gidiyor ve o yıldız takıma geliyor...

Spor

Galatasaray'dan olay hamle! Nelsson gidiyor ve o yıldız takıma geliyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray Tete'yi duyurdu
Galatasaray Tete'yi duyurdu

Spor

Galatasaray Tete'yi duyurdu

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Durum hiç iç açıcı değil
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Durum hiç iç açıcı değil

Spor

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Durum hiç iç açıcı değil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23