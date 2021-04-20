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Gündem TESUD nedir? TESUD yönetim kurulu üyeleri kimler?
Gündem

TESUD nedir? TESUD yönetim kurulu üyeleri kimler?

104 emekli amiral eskisinin Montrö Boğazlar Sözleşmesini bahane ederek seçilmiş iktidara parmak sallayarak darbe bildirisi yayılama hadsizliğinde bulundu. Yargı bu amiral eskilerine yönelik göz altı kararı verirken, İçişleri Bakanlığı da Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) için harekete geçti. Bakanlığı TESUD yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. Peki TESUD yönetim kurulu üyeleri kimler?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 15:30:00 - 2021-04-20 15:39:20
TESUD nedir? TESUD yönetim kurulu üyeleri kimler?

İçişleri Bakanlığı, emekli amirallerin darbe kokan bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Dernek yöneticilerinin beyanları ile 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları görülmüştür'' denildi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yöneticilerinin açıklamaları üzerine 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirildiğini bildiren bakanlık bu kapsamda; dernek Yönetim Kurulu Başkanı Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ile yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

TESUD yönetim kurulu üyeleri isimleri

TESUD yönetim kurulu üyeleri

TESUD yönetim kurulu üyeleri

TESUD yönetim kurulu üyeleri

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